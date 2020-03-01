Ученые выявили червей, определяющих точный тип рака по запаху

Это совершенно новый, до сих пор неизвестный анализ на онкологию.

Доступный способ выявления 15 видов онкологических заболеваний начиная с нулевой стадии разработан в Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Генеральный директор компании Hirotsu Bio Science Inc Хироцу Такааки рассказал о том, как ученым удалось заставить круглых червей нематод быстро и недорого выявлять рак, а также о перспективах раннего определения таких сложно диагностируемых видов онкологии как рак поджелудочной железы и других.

В основу метода была положена двигательная реакция нематод (круглые черви длиной около 1 миллиметра – ред.) на химический раздражитель – они двигаются к тому запаху, который им нравится, и удаляются от того, который не любят. Это совершенно новый, до сих пор неизвестный анализ на онкологию. За счет того, приблизятся ли черви к моче пациента или нет, мы сможем определить, есть ли у него рак, - сообщил глава компании.

В процессе исследований выяснилось, что нематоды концентрируются в пробе мочи человека с онкологическим заболеванием, не проявляя интереса к моче здорового человека. Этим способом на сегодняшний день можно определить 15 видов онкологии: рак желудка, толстой кишки, легких, груди, матки, поджелудочной железы, печени, предстательной железы, пищевода, яичников, желчных путей и желчного пузыря, мочевого пузыря, почек, рак ротовой полости и глотки. Точность определения рака этим способом на момент сентября 2019 года составляет 86,8%. Причем уже начиная с самых ранних стадий заболевания – нулевой или первой точность определения почти не меняется – около 85%

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!