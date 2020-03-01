Турция пропустила в Евросоюз более 47 тыс. беженцев

На границе с Грецией собралось уже по меньшей мере 13 тыс. мигрантов.

Более 47 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Евросоюза после того, как страна открыла ее для сирийских беженцев, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 47.113 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 29, 2020

По его словам, беженцы покидают Турцию через Эдирне - приграничный с Болгарией и Грецией город. На границе с последней, как сообщает Международная организация по миграции, собралось уже по меньшей мере 13 тыс. мигрантов.

Турция открыла свои границы для беженцев, стремящихся попасть в Евросоюз, 29 февраля. Объясняя это решение, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЕС в невыполнении обещаний, отметив, что Турция "не обязана принимать такое число беженцев".

Мы не будем закрывать наши двери. Европейский союз должен держать свое слово, - заявил он.

Решение об открытии границ Анкара приняла на фоне обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб, произошедшей после взаимных обстрелов турецких войск и сил правительства Башара Асада. Турция сообщила о гибели более 30 своих военных в результате удара со стороны сил официального Дамаска, после чего провела ответную атаку по его позициям

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