В день благодарности столичные полицейские навестили матерей погибших при исполнении сотрудников

Руководитель полиции выразил особые слова благодарности в адрес матерей, воспитавших достойных сыновей.

Ко дню благодарности сотрудники Департамента полиции г. Нур-Султан встретились с матерями сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сообщает zakon.kz.

Сегодня полицейские навестили на дому маму Евгения Крета - Ольгу Фёдоровну Вербину и маму Сергея Павлова Ольгу Алексеевну Павлову. Сотрудники полиции никогда не забывают о родных и близких погибших сотрудников и о совершенных ими самоотверженных поступках на службе правопорядку. Ведь когда-то их сыновья отдали свои жизни, исполняя служебный долг, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Нур-Султана.

19 апреля 1997 года Евгений Крета вместе с Сергеем Павловым без колебаний бросились в реку Ишим, чтобы спасти четверых тонущих детей. Они очень быстро приплыли к барахтавшимся в реке мальчишкам и дважды попытались вытолкнуть их на берег. Но разбушевавшаяся ледяная стихия не позволила предотвратить трагедию, унеся с собою шесть человеческих жизней.

Указом Президента РК от 6 мая 1998 года Евгений Крета и Сергей Павлов награждены медалью "Ерлiгi үшiн" посмертно. Руководитель полиции выразил особые слова благодарности в адрес матерей, воспитавших достойных сыновей и за их подвиг, ставший примером стойкости и мужества.

Он также поздравил уважаемых женщин с наступающим праздником 8 марта и пожелал им доброго здоровья и заверил, что они всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны Департамента.

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