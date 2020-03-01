126 рогов сайги нашли в “Жигули” жителя Западно-Казахстанской области

При проведении обыска по месту жительства подозреваемого, изъято еще 48 сайгачьих рогов.

Рога, обнаруженные при осмотре салона автомашины “ВАЗ 2107”, были упакованы в дорожные сумки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

28 февраля сотрудниками полиции ЗКО в поселке Круглоозерное на трассе Уральск-Атырау была задержана авто синего цвета под управлением 25-летнего мужчины. В салоне машины в трех сумках были найдены 126 сайгачьих рога.

Кроме того, при проведении обыска по месту жительства подозреваемого, изъято еще 48 сайгачьих рогов.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.339-1 ч.1 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой изчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Подозреваемым по данному факту оказался житель ЗКО, Джангалинского района, поселка Маштексай. В настоящее время задержанный помещен в ИВС, ему грозит срок от 7 до 12 лет лишения свободы.

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