Полицейский найден мертвым в Экибастузе
По данному факту начато досудебное расследование.
Фото : Polisia.kz.1 марта 2020, 14:38
Сегодня утром, 1 марта, обнаружено тело сотрудника полиции города Экибастуз, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Информация о гибели полицейского появилась в социальных сетях и некоторых СМИ.
1 марта в 05.46 часов в Управление полиции Экибастуза поступило сообщение о том, что в салоне автомобиля марки ВАЗ 2115 российского учета, припаркованного по улице Абая, 158 в Экибастузе обнаружен труп оперуполномоченного ОКП Управления полиции Экибастуза, капитана полиции 1993 года рождения, - говорится в сообщении.
По предварительной версии, капитан якобы удушен ремнем безопасности. На место происшествия выехали прокуроры города, СОГ. Территория происшествия оцеплена.
В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области ответили, что по данному факту начато досудебное расследование.
Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия не распространяется, – отметили в полиции.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009664-70e87c6a3b126effb9e7ff41190394ab
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...