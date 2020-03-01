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Полицейский найден мертвым в Экибастузе

По данному факту начато досудебное расследование.

Фото : Polisia.kz.1 марта 2020, 14:38

Сегодня утром, 1 марта, обнаружено тело сотрудника полиции города Экибастуз, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Информация о гибели полицейского появилась в социальных сетях и некоторых СМИ.

1 марта в 05.46 часов в Управление полиции Экибастуза поступило сообщение о том, что в салоне автомобиля марки ВАЗ 2115 российского учета, припаркованного по улице Абая, 158 в Экибастузе обнаружен труп оперуполномоченного ОКП Управления полиции Экибастуза, капитана полиции 1993 года рождения, - говорится в сообщении.

По предварительной версии, капитан якобы удушен ремнем безопасности. На место происшествия выехали прокуроры города, СОГ. Территория происшествия оцеплена.

В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области ответили, что по данному факту начато досудебное расследование.

Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия не распространяется, – отметили в полиции.


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