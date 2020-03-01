Задержан вооруженный грабитель, укравший у школьника 200 тенге
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Фото : АиФ1 марта 2020, 15:33
Подозреваемый в нападении на школьника задержан в Москве, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Как сообщают в правоохранительных органах, мужчина, угрожая пистолетом, забрал у ученика девятого класса 40 рублей (229 тенге) и был задержан.
Информация о разбойном нападении в районе дома 5 в Неманском проезде поступила 28 февраля.
Полицейские, прибыв на место, задержали безработного мужчину, который, предположительно, угрожая пистолетом ученику девятого класса, открыто похитил у него 40 рублей, - рассказал он.
Как отметил источник, по данному факту возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили факт задержания подозреваемого, но не уточнили подробности.
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