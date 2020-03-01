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Задержан вооруженный грабитель, укравший у школьника 200 тенге

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото : АиФ1 марта 2020, 15:33

Подозреваемый в нападении на школьника задержан в Москве, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщают в правоохранительных органах, мужчина, угрожая пистолетом, забрал у ученика девятого класса 40 рублей (229 тенге) и был задержан.

Информация о разбойном нападении в районе дома 5 в Неманском проезде поступила 28 февраля.

Полицейские, прибыв на место, задержали безработного мужчину, который, предположительно, угрожая пистолетом ученику девятого класса, открыто похитил у него 40 рублей, - рассказал он.

Как отметил источник, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили факт задержания подозреваемого, но не уточнили подробности.


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