Турецкий беспилотник уничтожил трех сирийских командиров
Одним выстрелом.
Фото : karar.com1 марта 2020, 16:31
Новейший ударный беспилотный аппарат SIHA военных сил Турции совершил операцию в Сирии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Еспресо.TV.
В результате точечного выстрела были уничтожены три командира правительственных войск Сирии - полковник Мазен Фервати, бригадный генерал Бурхан Рамуне и высокопоставленный военный Исмаил Али.
Источники сообщают, что беспилотник уничтожил здание, в котором находились военнослужащие, точечным выстрелом.
29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил главу России Владимира Путина оставить его "один на один с режимом Асада".
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