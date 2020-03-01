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Турецкий беспилотник уничтожил трех сирийских командиров

Одним выстрелом.

Фото : karar.com1 марта 2020, 16:31

Новейший ударный беспилотный аппарат SIHA военных сил Турции совершил операцию в Сирии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Еспресо.TV.

В результате точечного выстрела были уничтожены три командира правительственных войск Сирии - полковник Мазен Фервати, бригадный генерал Бурхан Рамуне и высокопоставленный военный Исмаил Али.

Источники сообщают, что беспилотник уничтожил здание, в котором находились военнослужащие, точечным выстрелом.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил главу России Владимира Путина оставить его "один на один с режимом Асада".


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