Токаев назвал причины конфликта в Кордае

События, которые произошли в Кордае, стали потрясением для нашего народа, - заявил президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что его рабочая поездка в Кордайский район приурочена к Дню благодарности, но он прибыл не для участия в торжественных мероприятиях, а для того, чтобы обсудить с местными жителями сложившуюся в регионе ситуацию, передает zakon.kz.

События, которые произошли в Кордае, стали потрясением для нашего народа и, без преувеличения, привлекли внимание всего мира. Этот конфликт нанес огромный ущерб нашему государству и народу. Теперь мы как единая нация должны извлечь урок из этого печального опыта. Прежде всего, необходимо сделать все для того, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем, - сказал президент.

По словам президента, новому руководству Жамбылской области предстоит устранить препятствия, которые мешают успешному развитию региона, и принять меры по повышению благосостояния населения.

Если проливается кровь, происходят столкновения, никакое развитие невозможно. Это закономерно. К сожалению, прежние руководители области не осознавали этого. Поэтому я полностью сменил руководство региона, в том числе руководящий состав правоохранительных органов. Назначены новые руководители, среди которых Бердибек Машбекович Сапарбаев. Вы его хорошо знаете, это очень опытный государственный деятель. Перед ним поставлена задача не допустить дестабилизации ситуации и придать новый импульс развитию региона, – подчеркнул Токаев.

Глава государства отметил, что благодаря обретению независимости казахский народ сумел построить подлинную государственность, стал государствообразующей нацией. И это не просто слова, это реалии, имеющие глубокий смысл и предъявляющие особые требования. Прежде всего, это священный долг и особая ответственность за будущее государства. Президент призвал местных аксакалов активно участвовать в воспитательной работе, доводя до молодежи смысл этих идей единства и общественного согласия.

Каковы истинные черты нашего народа? Это, прежде всего, широта души, щедрость, благородство, стремление к созиданию. Мы должны служить примером для других этносов, для других народов. Надо положить конец досужим разговорам о том, что казахи безответственны, ленивы, что они не умеют трудиться. И для того, чтобы разрушить эти негативные стереотипы, мы сами должны показать свое трудолюбие, – убежден Токаев.

Глава государства заявил о том, что все следственные мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с законом, перед которым все равны. Он поручил правоохранительным органам поставить решительный заслон взяточничеству местных чиновников и незаконной трансграничной торговле.

Известно, что в районе есть люди, которые активно занимались контрабандой. Участвовать в этом бизнесе хотела и другая группировка. Одним словом, из-за контроля над источниками незаконных доходов возник конфликт между двумя криминальными группами. В результате пострадало много людей, 11 человек погибли. Об этом надо прямо сказать. Теперь перед правоохранительными органами стоит задача наказать в строгом соответствии с законом всех преступников, независимо от них национальности. Без этого мы не сможем навести порядок в стране, – сказал президент, напомнив о необходимости строго соблюдать принцип верховенства закона.

В ходе встречи своим мнением о путях выхода из непростой ситуации поделились председатель Совета ветеранов Кордайского района Абдибек Сеилханов, почетный гражданин Жамбылской области Толе Сугирбай.

Межэтническое согласие – наша главная ценность. Поэтому мы не должны допустить раскола в обществе, – резюмировал Токаев.

По окончании встречи глава государства осмотрел спортивный комплекс аула Каракемер, где ознакомился с тренировочным процессом и подарил юным спортсменам мячи и боксерские перчатки.

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