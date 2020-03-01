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В Крыму из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

Они приехала из Китая.

Фото : Pixabay1 марта 2020, 18:58

Из больницы Севастополя сбежала женщина, находившаяся на каринтине с подозрением на коронавирус, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Интерфакс".

Она приехала из Китая, после чего у нее поднялась температура. В соответствии с протоколом, ее положили в инфекционную больницу. Однако она оттуда сбежала, - сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, к этому времени у нее уже были взяты два анализа из трех. Их результаты были отрицательными.


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