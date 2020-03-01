"Барыс" одержал победу на старте плей-офф

Казахстанцы отправили четыре безответных шайб в ворота соперника.

ХК "Барыс" разгромил соперника в первом матче плей-офф КХЛ, сообщает zakon.kz.

Поединок четвертьфинала Восточной конференции состоялся в Нур-Султане против магнитогорского "Металлурга". Матч закончился со счетом 4:0 в пользу казахстанской команды.

Шайбами за "Барыс" отличились Кертис Волк, Атте Охтамаа, Ииро Пакаринен и Даррен Диц.

Второй матч "Барыса" и "Метталурга" пройдет 3 марта в Нур-Султане.

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