В мечетях Казахстана предлагают проводить намазы на открытом воздухе

Предложение связано с угрозой распространения коронавируса.

В связи с угрозой распространения коронавируса мусульманский общественный деятель Телибеков обратился к казахстанским имамам с призывом временно проводить пятничный намаз на открытом воздухе, сообщает zakon.kz.

Большое скопление людей в закрытых помещениях создает серьезную угрозу здоровью людей и способствует распространию опасной инфекции. Следует временно отказаться от проведения пятничной молитвы в помещениях мечети и предложить людям молится на открытом воздухе - отметил в своем послании Телибеков.

Он также обратился к руководству Духовного управления мусульман Казахстана с предложением поддержать его инициативу и распространить по всем мечетям страны.

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