Запрет начнет действовать с 5 марта.

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на заседании правительства рассказал, что с 5 марта гражданам Ирана запретят въезд в Казахстан, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня из Китая эвакуировано 480 казахстанцев. Приостановлены регулярные рейсы, пешие переходы, железнодорожные, автомобильные пассажирские перевозки с Китаем. С 3 февраля 2020 года приостановлена выдача виз всем иностранным гражданам в Китае. С 5 марта сокращаются авиарейсы с Азербайджаном и вводится запрет на въезд в Казахстан граждан Ирана, - сказал Тлеуберди.

По его словам, казахстанцам рекомендовано воздержаться от посещения стран с высокой эпидемиологическим риском.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время среди казахстанских граждан, находящихся за рубежом, не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов на заседании сообщил, что в Казахстане разработан "план Б" на случай выявления коронавируса.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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