В Казахстане разработан "план Б" на случай выявления коронавируса

Минздравом с 6 января этого года реализовано три этапа усиления по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции. С 1 марта введен 4-й этап усиления.

В Казахстане разработан "план Б" на случай выявления и распространения коронавируса, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

Минздравом с 6 января этого года реализовано три этапа усиления по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекцией. Усилен санитарно эпидемиологический контроль на пунктах пропуска, обеспечен мониторинг за лицами, прибывшими из КНР, сформированы необходимые запасы средств индивидуальной защиты, — сказал министр.

По его словам,согласно приказу Минздрава в санитарно-карантинные пункты на всех границах дополнительно направлено 150 специалистов, налажена лабораторная диагностика новой инфекции. С 20 февраля министерством запущен третий этап усиления.

С 1 марта этого года министерством введен 4 этап усиления. Вместе с тем в целях реализации поручения главы государства с целью защиты здоровья граждан Минздрава и госорганами разработан алгоритм действий при выявлении и распространении коронавирусной инфекцией в Казахстане план Б. С 6 января по настоящее время усилен санитарный контроль. На сегодня обеспечен контроль в пунктах пропуска госграницы, — сообщил Биртанов.

В целом, он отметил, что в мире сегодня зарегистрировано 88 571 случаев пневмонии, за последние сутки 1951 случаев, ежедневный прирост 2,25 %.В том числе в КНР зарегистрировано 80 174 случаев пневмонии, за последние сутки 206 случаев. Кроме КНР зарегистрировано 8 397 подтвержденных случаев заболевания. Наибольшее количество зарегистрировано в Италии, Иране, Японии со средним приростом 35 % за сутки, — заключил глава Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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