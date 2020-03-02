Убийца 3-летнего мальчика в Караганде: Не хочу сидеть пожизненно

У него нет совести! - мама убитого мальчика.

Похитивший и убивший трехлетнего мальчика житель села Бурма Игентай Сопыжанов подал апелляцию, передает zakon.kz.

По его словам, он не хочет сидеть​ в колонии пожизненно.

По информации patriotkaragandy, он хочет через годы выйти на свободу. Поэтому подал в Карагандинский областной суд апелляционную жалобу. Вину в похищении и убийстве трехлетнего Максима Гарифулина признает, однако пожизненный срок считает слишком суровым наказанием.

Также он желает лично присутствовать в областном суде на заседании коллегии. Но ему точно откажут. Его не привезут из СИЗО, потому что по закону привозят осужденного на апелляцию ​ только тогда, когда прокурор или потерпевшие ставят вопрос об усилении наказания.

Коллегия по делу Игентая Сопыжанова будет заседать 3 марта.





Он не хочет сидеть в колонии бесконечно. У него нет совести! Таких чувств как раскаяние и угрызение совести я не увидела. Он в суде ни разу не попросил прощения. Он считает, что не заслуживает того, чтобы сидеть пожизненно. У него хватает наглости считать, что к нему сурово и необъективно отнеслись присяжные, - недоумевает мама убитого мальчика Ника Васильева.

5 сентября 2019 года Сопыжанов поругался с Никой и вырвал у нее из рук ребенка. Потом звонил и требовал, чтобы он пришла ночью в лесопосадку. Но участковый инспектор не пустил ее, так как он мог убить обоих – и ее, и ребенка. Когда он не дождался Ники, он отключил сотовый. А утром 8 сентября трехлетний Максим был найден задушенным в кустах на окраине села Бурма.

В ночь на 9 сентября его поймали на вокзале в Караганде. 21 января суд дал ему пожизненное лишение свободы. Он судье заявил: "я клянусь Аллахом, вы узнаете правду и пожалеете об этом". Что за правда, о чем правда, никто в суде не понял.



Ранее он убил родную тетю Ники. Выследил женщину утром, когда она вышла в сарай, и зарубил топором. Убитая ничего плохого ему не сделала - но он так отомстил маме Ники за то, что она его недолюбливала. Убитая тетя - сестра-близнец матери Ники.

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