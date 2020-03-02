Убийца 3-летнего мальчика в Караганде: Не хочу сидеть пожизненно
У него нет совести! - мама убитого мальчика.
Похитивший и убивший трехлетнего мальчика житель села Бурма Игентай Сопыжанов подал апелляцию, передает zakon.kz.
По его словам, он не хочет сидеть в колонии пожизненно.
По информации patriotkaragandy, он хочет через годы выйти на свободу. Поэтому подал в Карагандинский областной суд апелляционную жалобу. Вину в похищении и убийстве трехлетнего Максима Гарифулина признает, однако пожизненный срок считает слишком суровым наказанием.
Также он желает лично присутствовать в областном суде на заседании коллегии. Но ему точно откажут. Его не привезут из СИЗО, потому что по закону привозят осужденного на апелляцию только тогда, когда прокурор или потерпевшие ставят вопрос об усилении наказания.
Коллегия по делу Игентая Сопыжанова будет заседать 3 марта.
Он не хочет сидеть в колонии бесконечно. У него нет совести! Таких чувств как раскаяние и угрызение совести я не увидела. Он в суде ни разу не попросил прощения. Он считает, что не заслуживает того, чтобы сидеть пожизненно. У него хватает наглости считать, что к нему сурово и необъективно отнеслись присяжные, - недоумевает мама убитого мальчика Ника Васильева.
5 сентября 2019 года Сопыжанов поругался с Никой и вырвал у нее из рук ребенка. Потом звонил и требовал, чтобы он пришла ночью в лесопосадку. Но участковый инспектор не пустил ее, так как он мог убить обоих – и ее, и ребенка. Когда он не дождался Ники, он отключил сотовый. А утром 8 сентября трехлетний Максим был найден задушенным в кустах на окраине села Бурма.
В ночь на 9 сентября его поймали на вокзале в Караганде. 21 января суд дал ему пожизненное лишение свободы. Он судье заявил: "я клянусь Аллахом, вы узнаете правду и пожалеете об этом". Что за правда, о чем правда, никто в суде не понял.
Ранее он убил родную тетю Ники. Выследил женщину утром, когда она вышла в сарай, и зарубил топором. Убитая ничего плохого ему не сделала - но он так отомстил маме Ники за то, что она его недолюбливала. Убитая тетя - сестра-близнец матери Ники.
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Похитивший и убивший трехлетнего мальчика житель села Бурма Игентай Сопыжанов подал апелляцию. Он не хочет сидеть в колонии пожизненно. Он хочет через годы выйти на свободу. Поэтому подал в Карагандинский областной суд апелляционную жалобу. Вину в похищении и убийстве трехлетнего Максима Гарифулина признает, однако пожизненный срок считает слишком суровым наказанием. - Также он желает лично присутствовать в областном суде на заседании коллегии. Но ему точно откажут. Его не привезут из СИЗО, потому что по закону привозят осужденного на апелляцию только тогда, когда прокурор или потерпевшие ставят вопрос об усилении наказания. А в данном случае прокурор такое требование не выдвигает – куда уже более суровее пожизненного срока? - ✔✔✔Коллегия по делу Игентая Сопыжанова будет заседать 3 марта в 15:00 в здании Карагандинского областного суда. - Мама ребенка Ника Васильева: «Он не хочет сидеть в колонии бесконечно. У него нет совести! Таких чувств как раскаяние и угрызение совести я не увидела. Он в суде ни разу не попросил прощения. Он считает, что не заслуживает того, чтобы сидеть пожизненно. У него хватает наглости считать, что к нему сурово и необъективно отнеслись присяжные», - недоумевает мама убитого мальчика Ника Васильева. - Напомним, 5 сентября он поругался с Никой и вырвал у нее из рук ребенка. Потом звонил и требовал, чтобы он пришла ночью в лесопосадку. Но участковый инспектор не пустил ее, так как он мог убить обоих – и ее, и ребенка. Когда Сопыжанов не дождался Ники, он отключил сотовый. А утром 8 сентября трехлетний Максим был найден задушенным в кустах на окраине села Бурма. В ночь на 9 сентября его поймали на вокзале в Караганде. 21 января суд дал ему пожизненное лишение свободы. Он судье заявил: "я клянусь Аллахом, вы узнаете правду и пожалеете об этом". Что за правда, о чем правда, никто в суде не понял. - Ранее он убил родную тетю Ники. Выследил женщину утром, когда она вышла в сарай, и зарубил топором. Убитая ничего плохого ему не сделала - но он так отомстил маме Ники за то, что она его недолюбливала. Убитая тётя - сестра-близнец матери Ники. ---------- @patriotkaragandy ---------- #убийство_ребенка #игентай_сопыжанов #шетский_район
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