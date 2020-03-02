80 человек доставили в полицию за несанкционированные митинги 1 марта

После всех отпустили, при этом четырех человек привлекли к административной ответственности.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал несанкционированные митинги, прошедшие 1 марта в городах Алматы и Нур-Султане, передает корреспондент zakon.kz.

"Несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры, вчера часть граждан пыталась организовать проведение несанкционированных митингов в тех местах, которые были анонсированы запрещенной экстремисткой организацией в Казахстане", - сказал Тургумбаев в кулуарах правительства.

По его словам, были приняты меры по пресечению нарушения общественного порядка.

Около 80 граждан было доставлено в органы внутренних дел, органы полиции. После профилактики практически все отпущены. Четыре человека были привлечены к административной ответственности. Из них - 1 к штрафу, трое - к административному аресту. Из них двое - за сопротивление сотрудникам полиции, один - за организацию проведения несанкционированного митинга, - пояснил глава МВД РК.

Он добавил, что у нас есть закон о мирных митингах, шествиях и демонстрациях, где четко и ясно прописан алгоритм.

Граждане, которые хотят провести мирный митинг, должны подать заявку в органы исполнительной власти и после получения разрешения определить место, где это будет проводиться, время и количество участников. В настоящее время данные мероприятия не были проведены, заявки не были поданы. Тем более было дано разъяснение Генеральной прокуратуры, что 1 марта это анонсировано именно экстремистской запрещенной в Казахстане организацией. Вчера для пресечения нарушения общественного порядка полицией были приняты превентивные меры, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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