Более тонны опасных мандаринов уничтожили в Казахстане
Опасные плоды были сожжены на территории экополигона.
Фото : odrobnosti.ua2 марта 2020, 10:43
Столичный государственный инспектор по карантину растений в ходе фитосанитарного контроля выявил крупную партию мандаринов из Грузии, зараженную червецом Комстока, передает zakon.kz.
Чтобы предотвратить распространение карантинного вредителя инспектор изъял 1 210 кг зараженных мандаринов. Опасные плоды были сожжены на территории экополигона, - сообщили в МСХ.
Кроме того, было возбужденно административное дело и по решению суда на собственника продукции наложен штраф в размере 53 025 тенге.
Как пояснили в ведомстве, опасный вредитель червец Комстока повреждает овощные и фруктовые культуры, шелковицу, садовые, лесные и декоративные растения. Колонии червеца вызывают усыхание растений.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009733-81ed5c0c7460fac8aed43d60d190637e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...