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Более тонны опасных мандаринов уничтожили в Казахстане

Опасные плоды были сожжены на территории экополигона.

Фото : odrobnosti.ua2 марта 2020, 10:43

Столичный государственный инспектор по карантину растений в ходе фитосанитарного контроля выявил крупную партию мандаринов из Грузии, зараженную червецом Комстока, передает zakon.kz.

Чтобы предотвратить распространение карантинного вредителя инспектор изъял 1 210 кг зараженных мандаринов. Опасные плоды были сожжены на территории экополигона, - сообщили в МСХ.

Кроме того, было возбужденно административное дело и по решению суда на собственника продукции наложен штраф в размере 53 025 тенге.

Как пояснили в ведомстве, опасный вредитель червец Комстока повреждает овощные и фруктовые культуры, шелковицу, садовые, лесные и декоративные растения. Колонии червеца вызывают усыхание растений.


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