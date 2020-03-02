Более тонны опасных мандаринов уничтожили в Казахстане

Опасные плоды были сожжены на территории экополигона.

Столичный государственный инспектор по карантину растений в ходе фитосанитарного контроля выявил крупную партию мандаринов из Грузии, зараженную червецом Комстока, передает zakon.kz.

Чтобы предотвратить распространение карантинного вредителя инспектор изъял 1 210 кг зараженных мандаринов. Опасные плоды были сожжены на территории экополигона, - сообщили в МСХ.

Кроме того, было возбужденно административное дело и по решению суда на собственника продукции наложен штраф в размере 53 025 тенге.

Как пояснили в ведомстве, опасный вредитель червец Комстока повреждает овощные и фруктовые культуры, шелковицу, садовые, лесные и декоративные растения. Колонии червеца вызывают усыхание растений.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!