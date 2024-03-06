Тонну российских томатов уничтожили в Уральске

26 января в Уральске госинспекторы по карантину растений при проведении вторичного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции выявили тонну томатов из России, которые были заражены вирусом коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV), сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", за ввоз на территорию Казахстана зараженной продукции был оформлен протокол по ст. 400 КоАП. Все материалы дела передали в суд.

"По решению суда 12 февраля получатель продукции был признан виновным. Ему назначен административный штраф в размере 77 532 тенге. Вся зараженная продукция была уничтожена. Зараженные томаты сожгли на специально предназначенной территории", – говорится в сообщении.

Отмечается, что овощи уничтожили в присутствии комиссии, в состав которой вошли представители местных исполнительных органов, департамента экологии, руководитель Уральской городской территориальной инспекции, а также в присутствии собственника томатов.

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