В Алматы три притона работали под видом гостиниц

В общей сложности в полицию были доставлены около 30 женщин, занимающихся проституцией.

Две гостиницы в Турксибском и один в Ауэзовском районах Алматы оказались притонами. Владельцев заведений привлекли к ответственности, передает zakon.kz.

Таков результат целенаправленного рейда, организованного сотрудниками отдела по борьбе с трафиком людей нашего подразделения в минувшие выходные. В этот раз мы привлекли сотрудников СПИД-центра, которые с помощью мобильной лаборатории проводили обследование женщин на предмет выявления заболеваний и давали свои рекомендации, – сказал начальник Управления криминальной полиции Алматы Жанболат Зиадин Polisia.kz.

В общей сложности в полицию были доставлены около 30 женщин, занимающихся проституцией. Трое из них оказались гражданками Узбекистана. Как выяснилось, эти гостиницы служили для них постоянным местом работы.

Очередной этап отработки стартовал 11 февраля. За 10 день в подразделения полиции было доставлено 245 проституток. Из них трое - граждане России, шесть - Кыргызстана и еще одна - Украины. Лица без документов, подтверждающих их личность, водворены в приемник-распределитель.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!