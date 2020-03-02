Димаш Кудайберген интересен продюсерам США: Александр Серов о таланте казахстанца

На российской эстраде казахстанец считается номер 1.

Народный артист России, певец, аранжировщик, дирижер, композитор, поэт, музыкант-инструменталист Александр Серов прибыл в Казахстан с сольными концертами. Корреспонденту zakon.kz удалось взять интервью у исполнителя таких хитов, как "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слёз", "Звездопад" и других эксклюзивное интервью.

- Ваш голос в 68 лет звучит также, как и в молодости. В чем секрет? Пользуетесь ли народными рецептами для сохранения голоса?

- Спасибо, что интересуетесь моей скромной персоной. Вероятно, дело в том, что нужно понимать, какую ты принимаешь пищу. Она не должна быть острой, и может быть просто элементарно, не лекарственные препараты, а чистые травы, которые очищают, позволяют сохранять грубость и эластичность связок, так скажем. В этой связи, может быть, у меня получается, что я то тенорю, то баритоном где-то воспроизвожу. Некоторые вещи, которые послушаете ранее, там вообще такое "сумасбродство". Я думаю, что конечно, природа дала мне колоссальный шанс. Я могу быть пародистом, именно пародия у меня может получиться, можно спеть и по низам до такой степени, что подумают, будто поет баритон, потом взмыть вверх, взять какую-то чуть ли не визжащую ноту и не понятно, тенор это или низкий альт. Здесь много вопросов. Я думаю, что ребята, которые занимаются вокалом, должны все это делать с магнитофоном. То есть, встал утром, спел так, на следующий день еще раз спел ту же фразу. Все фразы будут звучать по-разному, однозначно, и тут момент истины, надо точно понять, кто же я, какой у меня тембр, куда мне нырять, как завладеть вниманием зрителя, чтобы меня поняли.

- Возникали ли творческие разногласия с Игорем Крутым? Советовали ли ему в какой-либо песне поменять мотив или слова? Ну, например, потому что считали, что ваш вариант лучше, или банально чтобы было удобнее петь…

- Постоянно, на протяжении 25 лет все время мне задают вопросы о том, какие у меня отношения с Игорем Крутым. Да нормальные отношения, ровные отношения! Игорь просто погряз сейчас в своих, так сказать, проектах, у него много дел, так сказать, рабочих вопросов и по Новой волне, и по Песне года, и с детьми у него работа, и соответственно, написание песен требует времени. Конечно, мы мало встречаемся, но постоянно перезваниваемся, у нас прекрасные отношения.

Что касается моей помощи ему в решении песен, то да, конечно помогал, когда уже было известно, что ту или иную песню буду исполнять я. Тоже корректировал ее, делал так, как удобно моему исполнению, моей манере и так далее. Не всегда, конечно, получалось, но в принципе, это штука важная, чтобы ты не просто "дубово" встал и выполнил все, что сказал тебе композитор, а именно внес свои коррективы. Особенно это было в раннем творчестве, возможно, успех песен и был связан с тем, что я делал аранжировки, клипы, и в этой связи песни Игоря зазвучали, может быть, тоже с какой-то изюминкой, несмотря на то, что он, безусловно, талантливо написал их.

- Игорь Крутой сейчас работает с казахстанцем Димашем Кудайбергеном. В интернете даже есть видео, где Димаш Кудайберген исполняет кавер-версию исполняемой вами песни "Я люблю тебя до слез"…

- Я буквально год назад узнал, кто такой Димаш. Игорь мне, кстати, не говорил, но когда дошли слухи, как он "разворотил" Китай, тогда я обратил внимание и послушал. Конечно, я был ошарашен тесситурой Димаша, ибо это феноменально. Я думаю, это феноменально до такой степени, что Игорь написал ему песни, но опять же Димаш интерпретировал их так, что они просто "вырывают" душу, нервы и все, что хотите, если можно так выразиться. Четыре октавы – это для любого музыканта, певца за гранью, поэтому, безусловно, Димаш может стать мировой звездой, и никто этому не удивится, потому что такого, по-моему, в мире еще мы не слышали.

- Есть ли идея однажды на концерте спеть с ним дуэтом эту или другие песни из вашего репертуара?

- В этой связи я хочу сказать, что сейчас Димаш с кем-то поет дуэты, но я пока не его оппонент, который может с ним спеть дуэт, ему сейчас не до меня, да и у меня идет работа над альбомом. Но, безусловно, может быть что-то в перспективе, даст Бог силы, если что-то получится, может, будет интересно. А пока он просто набирает обороты серьезные. На нашей (российской – Прим.Авт) эстраде он уже вообще считается номер 1, он просто потрясает Дворцы спорта, и я думаю, что еще дальше будет интереснее. До меня дошли слухи, что после концертов в Америке им заинтересовались продюсеры из американских музыкальных синдикатов, конечно, переговоры вел там Игорь Крутой, потому что это его подопечный, но деталей не знаю.

- Вам удалось лично познакомиться с Димашем Кудайбергеном? Какой он в жизни?

- Мы были в Турции на 65-летнем юбилее Крутого, он пригласил многих артистов, я пел все хиты, которые мы сделали с ним за 35 лет, песен 15, если память не изменяет. Когда я выступил, спустился, меня Игорь в зал пригласил, ко мне подошел Димаш, пожал мне руку, я его поблагодарил за выступление, и тут же подошли мужчина с женщиной, начали меня благодарить, это были родители Димаша. Я был счастлив, они сказали столько хороших слов, в свою очередь, я им сказал, что их сын – феноменальный певец, что он "перевернет" полмира. Была теплая встреча, после концерта мы еще пообщались.

Это очень скромные люди, особенно Канат (папа Димаша – Прим.Авт), замечательный отец, очень душевный, но тихий, не "раздувающийся" ни в коем случае от того, что у его сына успех, все скромно и еще раз скромно. Вот это мне очень понравилось. Казахстан – кладезь талантов. В свое время появилась потрясающая Роза Рымбаева, и вот наступил момент, что должен был кто-то через столько лет, занять место на пьедестале, на котором стояла она, и этим человеком оказался Димаш.

- Какая песня из вашего репертуара самая любимая/лучшая для вас лично?

- Любому певцу задайте такой вопрос, он никогда не скажет, какая у него любимая песня из его же репертуара. Я – не просто певец, но и музыкант-аранжировщик, мучаюсь над каждой песней, когда ее обрабатываю, истязаю себя. Периодически себя ненавижу, потому что хотел сделать так, а потом кажется, что все не так, можно было сделать лучше. Все мои песни сделаны с отдачей и уже его величество зритель, слушатель решает, какая из песен ложится ему на слух, западает в душу сильнее.

- Бывало ли, что приходилось выходить на сцену в плохом настроении? С какими эмоциями в принципе выходите на сцену?

- Плохое настроение у меня было, когда в личной жизни что-то не клеилось. Особенно в домашних делах если были какие-то недомолвки, несогласованность со своей женой, так сказать, то я, безусловно, как очень ранимый человек, выходя на сцену, просто не знаю, где брал силы, чтобы зритель не заметил, в каком я ужасном состоянии. Действительно, такие ситуации существуют у каждого человека, который выходит на сцену.

Однажды Ирина Понаровская сказала: "Как я ненавижу микрофон", была такая песня у нее даже, и как философски, утонченно она ответила о выходе на сцену. Я написал стихи на музыку Массимо Раньери "Одинокий артист", где я выхожу на сцену, микрофон- мой друг, и в то же время, когда я ухожу со сцены, остаюсь за кулисами, чувствую себя одиноким и опустошенным. Вероятно, связано с тем, что когда ты наполнен этим негативом, ты с ним все время находишься. Но, тем не менее, артисты собирают все силы, выходят на сцену, улыбаются, и зритель восторгается, как человек работает. У меня, если честно, не всегда это получается.

- Насколько требовательна, по-вашему. публика, которая придет на ваши концерты в Алматы 3 марта и Нур-Султане 4 марта?

- Я сделаю все, что в моих силах, чтобы концерты были достойными. Программа у меня разнообразная, много музыки, не только пения, вложил все силы также в аранжировки. Мы все сделали для того, чтобы подчистить все по музыкальным моментам, сейчас репетируем много, чтобы действительно не ударить в грязь лицом. В Казахстане очень грамотный зритель и слушатель, требовательный, люди разбираются в музыке. И удивить казахстанцев непросто. Ответственность должна быть у каждого исполнителя максимальная, поэтому постараюсь сделать все, что в моих силах.

Альберт Ахметов

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