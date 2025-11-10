#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген обратился к Александре Пахмутовой

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, композитор, пианистка Александра Пахмутова, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 13:45 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash, kremlin.ru
Накануне, 9 ноября 2025 года, советскому и российскому композитору, пианистке, автору песен и общественному деятелю Александре Пахмутовой исполнилось 96 лет. В связи с этим к ней обратился всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories 31-летний Димаш опубликовал фотографию.

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

"Дорогая Александра Николаевна! Все ваше творчество – это подарки для наших сердец. В день вашего юбилея желаем, чтобы каждый новый день был наполнен музыкой, добротой и любовью. Пусть здоровье крепчает, настроение будет праздничным, а рядом будут те, кому вы дороги. С 96-летием!" – трогательно поздравил Кудайберген с днем рождения Пахмутову 10 ноября.

Ранее мы писали, что Димаш поделился кадрами с концерта в Барселоне. Позднее его мама показала сильное видео с концерта сына, от которого мурашки.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
