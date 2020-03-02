В реке Жайык поймали гигантскую белугу

Икряная рыбина будет использована для получения потомства с целью выращивания молоди.

На тоневом участке "Нижняя Пешнойская" реки Жайык 1 марта 2020 года рыболовецкая бригада Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода выловила самку белуги весом 148 кг, длиной 2,2 м, также 3 самца русского осетра общим весом 15 кг, передает zakon.kz.

Специалисты завода провели полное обследование белуги. Икряная рыбина будет использована для получения потомства с целью выращивания молоди, - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook.

По его словам, ежегодно на р. Жайык Урало-Атырауским осетровым рыбоводным заводом и Атырауским осетровым рыбоводным заводом выпускаются 7 млн молоди осетровых видов рыб.

Напомним, с 23 февраля 2020 года по бюджетной программе Урало-Атырауским осетровым рыбоводным заводом ведутся работы по отлову и заготовке производителей осетровых видов рыб.

Рыбоводные мероприятия по заготовке производителей продолжаются.

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