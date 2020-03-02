Доллар выше 400: предпосылки, ожидания и реальность

По мнению эксперта, в текущем моменте сценарий "девальвационного Армагеддона" тенге является очень крайним и не совсем обоснованным.

Под конец прошлой недели ситуация на внешних рынках стала стремительно ухудшаться. В частности, котировки Brent провалились ниже 49 USD за баррель, а промышленный индекс PMI Китая, отражающий ожидания менеджеров в реальном секторе экономики, за февраль снизился до 37 пунктов (минимум с 2007 года) при “норме” и предыдущем уровне в 50 пунктов. Конечно же, все это связано с повышенным паническим фоном вокруг коронавируса, активно (но не катастрофически) распространяющегося по миру. О том, как складывающаяся на мировых рынках ситуация может отразиться на курсе тенге, и ждать ли нам всем "девальвационного Армагеддона" в ближайшее время, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Прежде всего, эксперт предложил рассмотреть складывающуюся ситуацию, исходя из трех основных факторов, способных повлиять на мировую экономику в целом, а соответственно и на устойчивость национальной валюты.

Первое - китайская экономика

Действительно, по словам автора поста, Поднебесная переживает сложный этап в борьбе с коронавирусом, что сказывается на ухудшении ожиданий экономических агентов. Тем не менее, в том же отчете, в котором было опубликовано рекордное снижение промышленного PMI, Нацбюро статистики Китая отметило, что производственная активность в стране восстанавливается быстрыми темпами, а среди крупных и средних предприятий процент вернувшихся к работе составляет уже 85,6%.

Более того, согласно самым свежим вчерашним данным по итогам февраля объем перевозок грузов железнодорожным транспортом в Китае выросла на 4,5%, что указывает на реальное восстановление экономической активности в стране. Вместе с тем сегодняшние торги в Поднебесной открылись укрепление юаня к доллару США на 0,4% до 6,9637 – минимума с 11 февраля и ростом фондовых индексов Шанхайской и Шэньчжэньской бирж сразу на 2,9%. При этом другие важные фондовые индексы Азии – корейский KOSPI 200 и японский Nikkei 225 также успели вырасти на 1,15-1,42%. В этой связи дальнейшее и долгосрочное усугубление негатива в экономике Китая и региона представляется ограниченным, – написал Олжас Тулеуов.

Второе – рынок нефти

Как отметил эксперт, пугающее пике нефтяных котировок, длившееся практически всю прошедшую неделю и словно балластом потянувшее вниз за собой валюты стран-экспортеров сырья (особенно российский рубль), похоже прекратилось. Так, сегодняшние торги по Brent подстегнули котировки сразу на 3,5% до отметки 51,38 USD за баррель. При этом, несмотря на риски коронавируса, рынок углеводородного сырья может быть поддержан несколькими факторами.

Во-первых, это предстоящее через три дня заседание членов ОПЕК+, где будет принят консенсус по вероятному сокращению совокупных объемов добычи нефти, в чем изначально заинтересована Саудовская Аравия, у которой сейчас практически "рвется" госбюджет. Более того, судя по последнему заявлению Владимира Путина, выразившего беспокойство касательно падения нефтяных цен, в сокращении добычи теперь заинтересована и Россия. Во-вторых, уже 11-18 марта ФРС США может опустить базовую ставку на существенные 0,5 процентных пунктов (п.п.), что с вероятностью в 95% уже ожидают финрынки. До конца же года ставка может быть снижена еще на 0,5 п.п. Такая перспектива однозначно является позитивом для рынка нефти и негативом для курса доллар США. И в-третьих, коронавирус "нашел" новый эпицентр распространения в Иране, вследствие чего данный "фактор эпидемии" может переформатироваться в позитивное русло для нефтяных цен, если власти страны при усугублении обстановки будут вынуждены "заморозить" работу нефтедобывающих компаний и в целом иранской нефтяной инфраструктуры. В-четвертых, на Ближнем Востоке идет полномасштабная война Турции против Сирии, которая частично усиливает риски для нефтяной сферы в регионе, что однозначно будет закладываться в росте котировок сырья. Таким образом, на мой взгляд, пока рано ждать глубинного и бескомпромиссного падения цен на нефть, – написал Олжас Тулеуов.

Третье – курс тенге

По мнению эксперта, если даже предположить, что внешние условия будут ухудшаться в таких же темпах, как на прошлой неделе, что учитывая выше описанные моменты уже не так вероятно, курс тенге все же имеет внутренний запас прочности.

Во-первых, нацвалюта Казахстана, несмотря на укрепление с начала года, по сравнению с 2018 годом все еще остается немного перепроданной/недооцененной. Во-вторых, последние дни показали, что Нацбанк в отличие от действий прошлого года, готов поддерживать курс тенге, и для этого есть как конвертации Нацфонда, так и собственные золотовалютные резервы, которые неплохо растут на фоне удорожания золота. И в третьих, высокая реальная ставка в экономике Казахстана (более 3%), при низких и вероятно снижающихся мировых ставках (ЕЦБ, ФРС) может усиливать приток капитала со стороны нерезидентов. На это косвенно продолжают указывать высокая овернайт ставка денежного рынка TONIA (выше 10% годовых) и рост объемов нот Нацбанка. Другими словами, с внутренними факторами курса тенге также все не так однозначно в части негативного сценария, – написал Олжас Тулеуов.

Таким образом, по его мнению, в текущем моменте, сценарий "девальвационного Армагеддона" тенге (рост USDKZT выше 400 вплоть до умопомрачительных 700-1300, как могут некоторые предполагать) является очень крайним и не совсем обоснованным алармизмом (чрезмерная или преувеличенная тревога о реальной или воображаемой угрозе – прим. ред.).

При этом не исключено, что на этом фоне могут вновь оживиться различные рассылки в соцсетях и заявления анонимных или не очень надежных источников (как это уже происходило в прошлом году) касательно неизбежного падения тенге на самое дно биржевой бездны. В этой связи большая просьба не поддаваться панике, с холодной головой и критически относиться к любой информации (в том числе и к нашей), быть избирательным и самостоятельным в выводах. И не забывайте, что лица, перманентно и любой ситуации предсказывающие невиданный крах тенге, могут быть лично заинтересованы в этом, заранее закупившись большим объемов "вечнозеленых". Ну а в целом, как бы не складывалась ситуация и на каком бы цикле не находилась экономика, мы всегда рекомендуем диверсифицировать имеющиеся сбережения и накопления в разных валютах, как минимум в тенге и в долларах США в соотношении 50 на 50, – подытожил Олжас Тулеуов.

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