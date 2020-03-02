Волонтеры помогли провести Кубок мира по фристайлу в Алматы

Роль волонтера очень велика, так как именно он проводит больше всего времени со спортсменами.

С тех пор, как в Казахстане стали проводить крупные международные соревнования, спортивное волонтерство получило большую популярность, добровольцы стали важной частью любых стартов. Прошедшие в Алматы Этапы Кубка мира по фристайлу-лыжной акробатике и фристайлу-могулу это еще раз подтвердили, передает zakon.kz.

Уже все привыкли считать, что волонтер - это человек, который должен знать абсолютно все, и даже если он в определенный момент не может ответить на вопрос, то точно должен знать, куда пойти и у кого спросить. Иногда кажется, будто мероприятие только и держится на волонтерах. Эти люди делают то, на что у оргкомитета, возможно, не хватает времени.

Роль волонтера очень велика, так как именно он проводит больше всего времени со спортсменами. Участники соревнований не запомнят лица людей из оргкомитета, но они всегда запомнят волонтера, который был с ними все это время. Кстати, именно по волонтеру будут судить и о принимающей стране. Не по кафе, в которые сходили гости, а по вежливым людям, которых увидели на спортивных аренах и в местах проживания участников соревнований.

Как вы знаете, этот год объявлен Годом волонтера в нашей стране, поэтому мы этому уделили особое внимание. У нас среди волонтеров представители порядка 9-10 вузов Алматы. По гендерному признаку половина парни, половина – девушки. Часть этих ребят в прошлом году принимала участие в проведении фристайл-могула (финал Кубка мира-2018/19 прошел в конце февраля 2019 года на «Шымбулаке» – Прим. Авт.), поэтому мы рады их снова видеть. У нас в оргкомитете здесь все прошли тестирование. Из определенного пула мы выбрали самых активных, энтузиастов. Все ребята прошли до этого обучение, получили вводные данные, ознакомились с объектами и активно работали на объектах, в гостиницах, на встрече и проводах и с командами, - рассказал генеральный секретарь Национальной Ассоциации лыжных видов спорта РК Аскар Валиев.

Всего на двух Этапах Кубков мира было задействовано 80 волонтеров, из них около 30 работали на лыжной акробатике в Ой-Карагай, 50 на могуле на «Шымбулаке».

Действительно, студенческие годы — самое лучшее время для участия в волонтерском движении.

Дильназ Елтаева впервые работает в качестве волонтера, стала участницей волонтерского движения «Комек Charity» совсем недавно.

Меня заинтересовало волонтерство тем, что здесь очень много энергичности, большие крупные проекты, много интересных, разных людей. О лыжной акробатике раньше не слышала, но другие виды спорта более-менее знаю. Раньше я считала, что на волонтерство у меня не хватит времени из-за учебы, но сейчас понимаю, что всегда можно найти время и лучше его потратить на благотворительность, сделать хорошее дело, чем сидеть дома, - рассказала девушка.



В спортивном волонтерстве, как ни в каком другом, пожалуй, важно умение работать в команде. Добровольцев на соревнованиях много, и для того чтобы все получилось, нужно работать сообща и строго выполнять обязанности. Здесь всё как в спорте: от слаженности работы и понимания в команде зависит результат.

Конечно, с ребятами сдружилась, мы все как одна большая дружная семья, друг друга поддерживаем, - добавила Дильназ Елтаева.

Будучи волонтером, можно применять свои навыки и знания, получать новые, при этом никто не скажет, что тебе нужен опыт работы по этой специальности. Требования существуют: волонтер должен выполнять возложенные на него функции, но никто не поручит добровольцу непосильную задачу. При этом, волонтерство – это взаимовыгодное занятие, волонтер не только оказывает помощь, но и получает новые знания, обретает определенные навыки.

Девушка Улдан состоит в волонтерском движении «Комек» уже 5-й год, и для нее Эьтапы Кубка мира по фристайлу - это одно из многих международных спортивных соревнований, на которой ей довелось участвовать. Самое первое мероприятие, на котором она попробовала себя в качестве волонтера– благотворительный забег для спортсменов в Центральном парке, а из международных спортивных – соревнования по дзюдо весной 2016 года.

Я сама, к сожалению, не могу заниматься спортом, но им увлекаюсь, и поэтому я всегда в курсе всех международных мероприятий, удалось познакомиться с нашими спортсменами, зарубежными атлетами. У нас организация такая. Что если человек немного замкнутый сам по себе, благодаря волонтерству он открывается, общается, учится работать в команде, практикует свой английский, и в целом сам спорт вдохновляет, особенно когда видишь соревнования изнутри, это вдвойне круто, - сказала Улдан.

Работа казахстанских волонтеров на Этапах Кубка мира впечатлила зарубежных спортсменов. Экс-чемпионка мира по лыжной акробатике американка Эшли Колдвэлл сказала, что наши волонтеры были очень дружелюбными, помогали по-настоящему, и у них был очень хороший английский.

Выигравшая серебро на Этапе Кубка мира по лыжной акробатике Меган Ник из США добавила, что казахстанские волонтеры проделали впечатляющую работу.

Они готовили трассу все время, чтобы мы могли тренироваться, на каждой локации были волонтеры, они содействовали нам, подсказывали, куда идти, это и волонтеры в зоне для атлетов, и ответственные за шаттл, которые нас возили на место проведения соревнований из гостиниц, они очень помогали, - отметила Меган Ник.

Помощь на спортивном мероприятии от волонтеров требуется не всегда стандартная. Конечно, среди спортивных волонтеров есть и медики, и переводчики, но чаще всего добровольцам нужно выполнять функции, совершенно не связанные с их профессиональной деятельностью. Помимо тех функций, о которых говорила Меган Ник, это такие специфические "спортивные" операции. как приветствие зрителей, направление потоков болельщиков, снабжение стартовыми протоколами и многие другие интересные поручения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии Года волонтера, отметил, что принято считать, что волонтерство это движение, зародившееся на западе и к нам не имеет никакого отношения, однако сама суть добровольчества делать что-то из благих намерений соответствует нашим национальным традициям и ценностям. По словам Главы государства, волонтерство - это не просто бесплатная работа, это показатель ответственности граждан и готовность менять мир к лучшему.

Альберт Ахметов

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