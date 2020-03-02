На Филиппинах мужчина захватил 30 заложников в ТЦ

Движение около здания перекрыто.

В столице Филиппин Маниле вооруженный мужчина захватил в заложники в торговом центре Greenhills 30 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По информации издания, людей удерживает бывший охранник ТЦ, вооруженный, предположительно, огнестрельным оружием и гранатами.

Движение около здания перекрыто.

По данным СМИ, пострадал один человек. Полиция ведет переговоры с захватчиком.

???????? #BREAKING Police on Monday responded to an alleged shooting at the Greenhills shopping center in San Juan, Greater #Manila, the #Philippines. A former security of the mall has kidnapped about 30 people, local source said. Evacuation and operation are undergoing. pic.twitter.com/2uWent7xdE — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) March 2, 2020

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