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На Филиппинах мужчина захватил 30 заложников в ТЦ

Движение около здания перекрыто.

Фото : rbk.ru2 марта 2020, 12:06

В столице Филиппин Маниле вооруженный мужчина захватил в заложники в торговом центре Greenhills 30 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По информации издания, людей удерживает бывший охранник ТЦ, вооруженный, предположительно, огнестрельным оружием и гранатами.

Движение около здания перекрыто.

По данным СМИ, пострадал один человек. Полиция ведет переговоры с захватчиком.


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