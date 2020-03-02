Известный журналист скончалась в Нур-Султане

Она много лет проработала в "Казахстанской правде".

Специальный корреспондент, экономический обозреватель "Казахстанской правды", лауреат журналистских премий и творческих конкурсов скончалась после продолжительной болезни, передает zakon.kz.

О ее смерти сообщили коллеги.

Ирина Нос работала в разных казахстанских СМИ, много лет проработала в "Казахстанской правде", в том числе шеф-редактором отдела экономики газеты, была автором колонок на экономические и финансовые темы.

Родилась 13 сентября 1962 года в Целинограде. Окончила ЦСХИ (ныне Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина).

Редакция zakon.kz выражает соболезнования семье и близким Ирины Нос.

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