Есть хороший шанс. Биртанов рассказал, как уберечь себя от коронавируса

Мы не исключаем – мы готовимся.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов вновь отметил, что в Казахстане нет коронавируса и дал простые рекомендации, передает zakon.kz.

По его словам, инфекция в стране не диагностирована.

Короновируса на сегодня в Казахстане нет, еще раз это заявляю. Он не диагностирован. Поэтому меры по профилактике в целом мы рекомендуем как и при обычной вирусной инфекции – следить за своим здоровьем, тщательно соблюдать личную гигиену, поскольку передается инфекция воздушно-капельным путем, но и также через руки и слизистые, поэтому: регулярная гигиена, обработка лица и рук – это лучшее средство, ну и избегать контакта с больными людьми, температурящими людьми, избегать ненужных путешествий в те страны, где коронавирус есть, и тогда есть хороший шанс, что вы не заболеете, - отметил министр.

Биртанов напомнил, что рекомендованных к применению вакцин на сегодня нет.

Поэтому мы за больными тщательно будем следить. Вы может посмотреть публикации ВОЗ и других клиник, в основном набор различных противовирусных тактик, и препараты, которые применяются в том числе и против ВИЧ инфекции. Они в Казахстане есть и мы их активно используем. При лечении будем придерживаться стандартов и протоколов международных, - уточнил он.

Чиновник заверил, что мы сразу узнаем о случае заражения вирусом.

Что касается того, что все больше и больше стран подтверждают, как только у нас будет такой случай, если он будет - мы сразу же дадим знать. Ничего такого удивительного нет, в том, что у нас вируса нет. Его нет и в ряде других стран – В РФ, в Узбекистане. Поэтому, это в основном ввозные случаи, и все это зависит от того, насколько интенсивные путешествия идут, особенно со стран, где это вирус зарегистрирован. Поскольку мы максимально ограничиваем - шансы ввоза минимальны. С учетом того, что в все больше и больше стран, конечно ожидать того, что мы одни окажемся в стерильной зоне – маловероятно. Поэтому мы не исключаем – мы готовимся, - заключил он.

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