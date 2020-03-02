Пенсионерка убила мужа во время романтической поездки
Мужчина скончался от отравления.
Фото : pravda.ru2 марта 2020, 14:18
Американская пенсионерка убила своего 68-летнего мужа во время романтической поездки на лодке, сообщает zakon.kz со ссылкой на Радио Sputnik.
Преступление произошло в 2018 году в штате Айдахо. Супруги катались на моторной лодке и захотели встретить рассвет в день святого Валентина.
По словам 66-летней женщины, у лодки заглох мотор. Ее супруг выглянул из лодки, потерял равновесие и упал в воду, а женщина споткнулась и ударилась головой, когда пыталась ему помочь. Через два часа пенсионерка сообщила об этом в полицию.
В марте выяснилось, что мужчина скончался от отравления.
В 2019 году в завещании мужчины заметили исправления, сделанные от руки. Женщина изменила документ так, чтобы 80% наследства достались не его родным детям, а шести падчерицам – дочерям женщины от другого брака.
В конце февраля 2020 года пенсионерке предъявили обвинения в убийстве.
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