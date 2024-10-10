Пенсионерка подожгла мужа в Алматы
Фото: Zakon.kz
На днях в Казнете появилась информация о пенсионерке, которая облила мужа керосином и подожгла. Семейные страсти бушевали в Алматы. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города уточнили, что женщина задержана. От полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.
Также на запрос корреспондента в полиции заявили, что по факту убийства Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания (ИВС)".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Иные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Несколько дней ранее сообщалось о другой трагедии. Тогда в Сети появилась информация о жестоком убийстве гражданина России в Алматы. По данным автора рассылки, расчлененное тело мужчины обнаружили в одной из квартир города. В Департаменте полиции подтвердили эти данные.
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