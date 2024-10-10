Пенсионерка подожгла мужа в Алматы

Фото: Zakon.kz

На днях в Казнете появилась информация о пенсионерке, которая облила мужа керосином и подожгла. Семейные страсти бушевали в Алматы. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города уточнили, что женщина задержана. От полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

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