Как аэропорт Алматы отсортировал пассажиров

Категории необходимы для усиления мер профилактики коронавирусной инфекции.

Международный аэропорт Алматы обратился к пассажирам с заявлением из-за коронавируса, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы воздушной гавани, с 1 марта вступило в силу постановление главного санитарного врача Казахстана "О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан". Страны, в которых были зарегистрированы случаи заражения COVID-19, подразделяются на три категории.

Категория 1

а – КНР и Иран

Прибывающие из этих стран помещаются в карантин на 14 дней. В дальнейшем с последующим медицинским наблюдением в организациях первичной медико-санитарной помощи (далее ПСМП) в течение 10 дней после выписки (ежедневный обзвон).

б – Гонконг, Макао, Тайвань, Южная Корея, Италия и Япония

Для прибывающих из стран этого списка предусмотрен домашний карантин с исключением посещения мест массового скопления людей под присмотром работников ПМСП на протяжении 14 дней. После окончания срока также ежедневный обзвон в течение 10 дней.

Категория 2 – Сингапур, Таиланд, Азербайджан

Прибывающие будут находиться 14 дней под наблюдением по месту проживания с ежедневным посещением медицинских работников с дальнейшим обзвоном в течение 10 дней.

Категория 3 – Германии, США, ОАЭ, Великобритании, Франции, Бахрейна, Кувейта, Испании, Малайзии

Прибывающие будут находиться под наблюдением сотрудников ПМСП по месту жительства путем обзвона на протяжении 24 дней.

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