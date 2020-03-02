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Движение в Талгар по ул. Бухтарминской ограничат до октября

С 12 марта по 1 октября 2020 года движение по ул. Бухтарминская от Аэропортовского кольца в сторону города Талгар будет приостановлено.

Фото : Колеса2 марта 2020, 14:56

В Управлении городской мобильности сообщили об изменениях в движении в связи со строительством развязки на аэропортовском кольце, передает zakon.kz.

В связи с производством строительно-монтажных работ по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская с Кульджинским трактом", в схему движения автотранспорта по ул. Бухтарминская будут внесены следующие изменения:

1. С 12 марта по 1 октября 2020 года движение по ул. Бухтарминская от Аэропортовского кольца в сторону города Талгар будет приостановлено.

2. Проезд будет обеспечен по Кульджинскому тракту, по дороге вдоль БАК и ул. Бухтарминская.

3. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.


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