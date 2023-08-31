Движение по проспекту Сейфуллина в Алматы ограничат с 1 сентября

В связи со строительством транспортной развязки на пересечении пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова с 23:00 1 сентября 2023 года до 22:00 3 сентября движение по пр. Сейфуллина от ул. Акпаева до ул. Жансугурова будет приостановлено, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, движение автотранспорта будет обеспечено по улицам Акпаева, Ботаническая и Ломоносова. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.



В связи с перекрытием движения будут внесены временные изменения в схемы движения следующих маршрутов:

№73 – В северном направлении – ул. Жансугурова - пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;

№73 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рысулова – ул. Жансугурова – далее по схеме

№34 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова – пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;

№34 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – пр. Сефулина делее по схеме;

№56 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова – далее по схеме;

№56 – В южном направлении – ул. Жансугурова – пр. Сейфулина – далее по схеме;

№30 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова – пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;

№30 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – пр. Сефулина делее по схеме;

№72 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова - пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;

№72 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – пр. Сефулина делее по схеме;

№18 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова – пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;

№18 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – пр. Сефулина делее по схеме;

№129 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова – пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;

№129 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – пр. Сефулина делее по схеме;

№ТП7 – В северном направлении – пр. Сейфулина – разворот на ул. Табаякова;

№ТП7 – В южном направлении начало с ул. Табаякова – пр. Сейфулина далее по схеме.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее". Пресс-служба акимата города Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы планируют перекрыть мост через реку Есентай.