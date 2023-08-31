Движение по проспекту Сейфуллина в Алматы ограничат с 1 сентября
Фото: Zakon.kz
В связи со строительством транспортной развязки на пересечении пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова с 23:00 1 сентября 2023 года до 22:00 3 сентября движение по пр. Сейфуллина от ул. Акпаева до ул. Жансугурова будет приостановлено, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба акимата города, движение автотранспорта будет обеспечено по улицам
Акпаева, Ботаническая и Ломоносова. Движение по прилегающим улицам будет
осуществляться в прежнем режиме.
В связи с перекрытием движения будут внесены временные изменения в схемы движения следующих маршрутов:
- №73 – В северном направлении – ул. Жансугурова - пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;
- №73 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рысулова – ул. Жансугурова – далее по схеме
- №34 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова – пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;
- №34 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – пр. Сефулина делее по схеме;
- №56 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова – далее по схеме;
- №56 – В южном направлении – ул. Жансугурова – пр. Сейфулина – далее по схеме;
- №30 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова – пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;
- №30 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – пр. Сефулина делее по схеме;
- №72 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова - пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;
- №72 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – пр. Сефулина делее по схеме;
- №18 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова – пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;
- №18 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – пр. Сефулина делее по схеме;
- №129 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова – пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;
- №129 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – пр. Сефулина делее по схеме;
- №ТП7 – В северном направлении – пр. Сейфулина – разворот на ул. Табаякова;
- №ТП7 – В южном направлении начало с ул. Табаякова – пр. Сейфулина далее по схеме.
"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее". Пресс-служба акимата города Алматы
Ранее сообщалось, что в Алматы планируют перекрыть мост через реку Есентай.
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