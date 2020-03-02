Глава Павлодарской области объявил выговор акиму Павлодара

За недостаточную работу по санитарной очистке города и отсутствие координации в вопросах взаимодействия, в том числе между перевозчиками и населением.

Фото : pavlodarnews.kz

В акимате Павлодарской области под председательством главы региона Абылкаира Скакова обсудили прохождение отопительного сезона, передает zakon.kz. На совещании Скаков объявил выговоры руководителю управления энергетики и ЖКХ Мурату Абулкалыкову – за отсутствие достаточной аналитики для принятия правильных управленческих решений в сфере обеспечения объектов жизнедеятельности нашей области, а также акиму Павлодара Кайрату Нукенову – за недостаточную работу по санитарной очистке города и отсутствие координации в вопросах взаимодействия, в том числе между перевозчиками и населением, - сказано в сообщении пресс-службы акима региона.

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