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В России подтвердили первый случай коронавируса

Заболевание протекает в легкой форме.

Фото : phototass1.cdnvideo.ru2 марта 2020, 17:18

Случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердился у гражданина России, вернувшегося из Италии, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Заболевание протекает в легкой форме.

2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина России, - сообщили в штабе, отметив, что заболевание проходит в легкой клинической форме.

Согласно результатам эпидемиологического расследования, молодой человек заболел на отдыхе в Италии, пишет РИА Новости. В Россию он вернулся 23-го и жил в частном доме в Московской области. Спустя несколько дней он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.

Предположительно, речь идет о Давиде Берове, сотруднике Российского Футбольного Союза, который прилетел в Москву из Милана. По данным "Новой газеты", самому Берову пока ничего не говорили о диагнозе.


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