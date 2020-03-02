Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Лукашенко поздравил Назарбаева

Президент Беларуси поблагодарил Назарбаева за поддержку белорусов, которые обрели в Казахстане вторую Родину.

Фото : Сайт Елбасы2 марта 2020, 17:32

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление председателю Ассамблеи народа Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю 25-летия со дня образования организации, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

"Созданная по Вашей инициативе, она прошла уникальный и не имеющий аналогов путь, консолидировала потенциал общества в интересах развития государства, трансформировалась в авторитетный институт межнациональных отношений. Сохранение культур, языков и традиций многочисленных этносов, проживающих на казахстанской земле, уважение прав и свобод граждан эффективно служат установлению согласия в стране, обеспечению стабильности в регионе Евразии", - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси поблагодарил Назарбаева за поддержку белорусов, которые обрели в Казахстане вторую Родину, и пожелал ему крепкого здоровья, добра и успехов в любых начинаниях, а всем казахстанцам - мира и процветания.

Ассамблея народа Казахстана - это консультативно-совещательный орган при Президенте Казахстана. Задачей этого органа является способствование разработке и реализации государственной национальной политики. Организация была создана 1 марта в 1995 года по инициативе Нурсултана Назарбаева, он и является пожизненным лидером Ассамблеи.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты