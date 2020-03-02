Лукашенко поздравил Назарбаева

Президент Беларуси поблагодарил Назарбаева за поддержку белорусов, которые обрели в Казахстане вторую Родину.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление председателю Ассамблеи народа Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю 25-летия со дня образования организации, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

"Созданная по Вашей инициативе, она прошла уникальный и не имеющий аналогов путь, консолидировала потенциал общества в интересах развития государства, трансформировалась в авторитетный институт межнациональных отношений. Сохранение культур, языков и традиций многочисленных этносов, проживающих на казахстанской земле, уважение прав и свобод граждан эффективно служат установлению согласия в стране, обеспечению стабильности в регионе Евразии", - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси поблагодарил Назарбаева за поддержку белорусов, которые обрели в Казахстане вторую Родину, и пожелал ему крепкого здоровья, добра и успехов в любых начинаниях, а всем казахстанцам - мира и процветания.

Ассамблея народа Казахстана - это консультативно-совещательный орган при Президенте Казахстана. Задачей этого органа является способствование разработке и реализации государственной национальной политики. Организация была создана 1 марта в 1995 года по инициативе Нурсултана Назарбаева, он и является пожизненным лидером Ассамблеи.

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