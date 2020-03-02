В Уральске судят полицейского, сбившего насмерть женщину

В результате ДТП четверо детей остались без матери.

Полицейский Медет Рахадилов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и врезался в машину, за рулем которой сидела Инкар Бектурганова. ДТП произошло рано утром 7 декабря прошлого года. Сейчас полицейский на скамье подсудимых, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Уральская неделя.

Помощник инспектора Медет Рахадилов сидел в медицинской маске и от дачи показаний отказался. Свою вину, тем не менее, признал и попросил прощения у родственников погибшей

Ему предъявлено обвинение по статье 345 УК РК — "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Прокурор Аян Танатаров отметил, что в момент ДТП полицейский находился в состоянии опьянения.

Я считаю, что он должен ответить за совершенное преступление по всей строгости закона. Своим поступком Медет Рахадилов испортил жизнь многим людям, и я никогда не прощу его за содеянное. Когда случилось ДТП, он был "в хлам", это была не легкая степень опьянения. Четыре ребенка потеряли свою мать из-за этой трагедии, - отметил муж погибшей Серик Бектурганов и добавил, что никогда не простит Медета Рахадилова.

Он также рассказал, что родственники со стороны обвиняемого пришли к семье пострадавших с извинениями лишь на девятый день после похорон, а их извинения были совершенно не искренними.

Следующий судебный процесс по данному делу назначен на 10 марта.

ДТП произошло в ночь на 7-е декабря прошлого года. Муж и жена возвращались домой от гостей в район Зачаганска. В их автомашине закончился бензин, и до заправки Серику пришлось толкать машину, включив "аварийку". Женщина в это время сидела на водительском сиденье. До заправочной станции им оставалось около 15 метров, в этот момент на большой скорости в них въехал автомобиль Audi B4, за рулем которой находился помощник инспектора полиции Медет Рахадилов водитель "Ауди".

Погибшей Инкар Бектургановой было 29 лет, ее чудом уцелевшему мужу — 40. Глава семьи теперь один будет растить четверых детей, младшему из которых 2 года, а старшему — 11 лет.

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