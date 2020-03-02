Беспорядки в Бишкеке - силовики применили водомет и шумовые гранаты
Участники митинга в поддержку Садыра Жапарова прорвали милицейский кордон и проникли на территорию Белого дома. Милиция начала разгон протестующих.
В столице Кыргызстана начались беспорядки. Об этом сообщают очевидцы в Instagram, а также новостные ресурсы, передает zakon.kz.
По данным портала 24kg, участники митинга в поддержку Садыра Жапарова прорвали милицейский кордон и проникли на территорию Белого дома.
Сторонники дали властям полчаса, чтобы выпустить политика, после этого часть митингующих двинулись к зданию Белого дома. После и остальные присоединились, они заблокировали входы в здание.
Участники митинга кидают камни в милиционеров.
Не суйтесь в Золотой квадрат, камнепад между милицией и “митингующими”— Bekkul (@Bekkul) March 2, 2020
Также о беспорядках сообщают очевидцы.
Киргизская служба Азаттыка добавила, что милиция в Бишкеке перешла на усиленный вариант несения службы.
Известно, что сегодня с утра митингующие находились на площади, милиция не вмешивалась и никаких действий по разгону демонстрантов не предпринимала, никаких происшествий зафиксировано до сих пор не было.
Sputnik Кыргызстан пишет, что милиция начала разгонять протестующих, силовики применяют водомет и шумовые гранаты.
В 2017 году бывшего депутата парламента Садыра Жапарова суд в Кыргызстане приговорил к 11 с половиной годам тюрьмы по обвинению в финансировании в 2013 году в городе Караколе митинга за национализацию золоторудного месторождения Кумтор и "захвате заложника". Жапаров в суде отверг обвинения, назвав их политически мотивированными.
В апреле прошлого года Верховный суд Кыргызстана сократил срок наказания Жапарову, осудив политика на 10 лет лишения свободы. В ноябре политик подал главе государства прошение о помиловании.
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