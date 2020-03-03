QR-код для коронавируса - в Китае запустили приложение

Код программа присваивает не только переносчикам вируса, но и тем, кто подвержен риску заражения.

В Китае правительство запустило приложение, отслеживающее граждан на предмет заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вести.Ru.

Каждому пользователю Ant присваивается личный QR-код зеленого, желтого или красного цвета. Его необходимо показывать при входе в офисные здания, жилые комплексы и общественный транспорт.

Код зеленого цвета означает, что пользователь может свободно пользоваться общественным транспортом и ходить на работу. Обладателя желтого кода могут попросить провести неделю дома. Если цвет кода красный, человека принудительно отправят на двухнедельный карантин. Этот код программа присваивает не только переносчикам вируса, но и тем, кто подвержен риску заражения.

Контроль QR-кодов для выявления нарушителей карантина осуществляется на общественном транспорте и в других местах массового скопления людей. По сообщению государственно информагентства "Синьхуа", начиная со следующей недели сервис позволит выяснить инфекционный статус любого гражданина, просто введя в поиск его идентификационный номер - так смогут проверять тех, у кого нет смартфона.

При этом без ошибок не обходится. Даже власти признают, что в некоторых случаях принуждают к карантину здоровых людей.

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