"Сарыарка" одолела СКА-Неву и вернула плей-офф ВХЛ в Караганду

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В пятом матче серии плей-офф в рамках 1/8 финала Кубка Петрова "Сарыарка" в Санкт-Петербурге обыграла "СКА-Неву", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Счет в первом периоде открыл Даниил Огирчук из СКА. На старте второй двадцатиминутки Константин Соколов и Вадим Хлопотов из "Сарыарки" дважды поразили ворота хозяев льда, но еще до конца этого отрезка игры Илья Назаревич из "СКА-Невы" сравнял счет на табло.

Таким образом, "Сарыарка" сократила отставание в серии до четырех побед - 2:3. Ранее в Санкт-Петербурге карагандинцы потерпели два поражения (0:2, 1:3), а дома выиграли (3:2 в овертайме) и проиграли (1:5).

Шестая игра состоится в Караганде 5 марта, начало в 19:00.

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