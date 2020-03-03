Политолог: Конфликт между Россией и Турцией может отразиться на Казахстане

Речь идет о дестабилизации обстановки.

Противостояние между Россией и Турцией может косвенно отразиться и на Казахстане, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Такое мнение высказал известный политолог Расул Жумалы. Напомню, инцидент произошел в минувшую пятницу, когда по ошибке сирийцы расстреляли около 30-ти турецких военнослужащих. Тогда Эрдоган сказал, что примет ответные меры.

Однако, в Кремле заявили, что не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии. На фоне конфликта президент Турции распорядился открыть границы для беженцев.



Приграничный турецкий городок Эдирне. За сутки на границе с Грецией собралось около 10 тысяч беженцев, мечтающих всеми силами попасть в Европу. Ближе всех - Греция. С турецкой стороны в греческих пограничников летят камни и гранаты со слезоточивым газом. Как они оказались у мигрантов, пока непонтяно.

Тысячи мигрантов уверены, в Европе их ждет светлое будущее. В Греции же - бьют тревогу. В наплыве беженцев они видят угрозу своей нацбезопасности.

В последние несколько дней на Грецию оказывает давление резкое, организованное, массовое перемещение населения к ее сухопутным и морским границам. Это движение направляется и поощряется Турцией, - заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

Все эти события - прямые последствия обострения ситуации в сирийском Идлибе. После гибели в минувшую пятницу 33 турецких военных от рук сирийской армии, Эрдоган поспешил обратиться в НАТО с просьбой об экстренном заседании. Причем военнослужащих Турции подстрелили там, где их не должно было быть по определению. Альянс как обычно, провел заседание, пообещал помочь, но от активных действий пока воздерживается.





5 статья устава НАТО если на территорию члена НАТО кто-то напал в данном случае военные действия проходят на территории Сирии, а не на Турции. Развязывать масштабное противостояние с Россией - обладательницей ядерного оружия, тоже чревато, - объяснил политолог Расул Жумалы.

Накануне Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых турецкий лидер попросил оставить Дамаск "один на один" с Анкарой. Но в Кремле заявили, российские военные продолжат борьбу с террористами. После этого сирийское правительство закрыло воздушное пространство над Идлибом. А в Москве дали понять, что не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии.

Если косвенно, то отражается и на Казахстане и на других регионах. Речь идет о дестабилизации обстановки. Пока она ограничивается территорией Ближнего Востока, но в части миграционного кризиса, по кровеносным сосудам перетекает в другие горячие точки. Сейчас есть информация, что большая часть этих боевиков, экстремистов просачивается на территорию Афганистана, который уже в непосредственной близости и от Центральной Азии и от Казахстана и это серьезная головная боль, - рассказал политолог Расул Жумалы.

Оба лидера, возможно, встретятся на переговорах на этой неделе в Москве. Что касается Европы, то с ней Эрдоган договариваться не собирается. Чтобы получить помощь со стороны НАТО, Стамбул открыл пропускные пункты для мигрантов. Греция же так и не впустила на свою территорию ни одного беженца, что в принципе понятно. Власти опасаются, границу пересекут не только женщины с детьми, но и боевики, сбрившие бороды и сложившие автоматы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!