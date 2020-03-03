Карта распространения коронавируса в мире

В 69 странах уже выявлен вирус.

По состоянию на вечер 2 марта число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 89,2 тыс. человек, сообщает zakon.kz.

По информации НВ МИР, на планете уже 69 стран, где выявили вирус. О таких цифрах свидетельствуют данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Какие страны входят в пятерку по количеству подтвержденных случаев заболевания

Китай (80 026)

Южная Корея (4 335)

Италия (1 694)

Иран (978)

Япония (256)

Германия вчера поднялась на шестое место (150 случаев), далее идут Франция (130) и Испания (120). По итогам суток Испания впервые оказалась в мировой топ-десятке лидеров по числу заболевших.

Замыкают ее Сингапур (106) и Гонконг (98).

Более 45 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей 2 марта впервые превысило 3 тыс.

Как выглядит европейская карта распространения вируса

Италия — 1 694 случая инфицирования

Германия — 150

Франция — 130

Испания — 120

Великобритания — 36

Швейцария — 27

Норвегия — 19

Швеция, Австрия — по 14 случаев

Нидерланды — 10

Сан-Марино — 8

Хорватия, Греция — по 7 случаев

Финляндия — 6

Дания, Беларусь — 4

Румыния, Чехия, Грузия, Исландия, Россия — по 3 случая

Бельгия — 2

Ирландия, Северная Македония, Литва, Эстония, Сан-Марино, Монако, Люксембург — по 1 случаю

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