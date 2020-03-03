Кто же представит Россию на "Евровидении"

Это будет группа Little Big — коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы.

Фото : pln-pskov.ru

Россию на Евровидении представит группа Little Big, предает zakon.kz. В состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Как сообщила пресс-служба Первого канала, премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни. Евровидение пройдет 12-16 мая. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году. Ранее СМИ распространили информацию, что на "Евровидении" выступит Панайотов. Однако это была ложная информация.

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