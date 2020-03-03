Кто же представит Россию на "Евровидении"
Это будет группа Little Big — коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы.
Фото : pln-pskov.ru3 марта 2020, 09:23
Россию на Евровидении представит группа Little Big, предает zakon.kz.
В состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.
Как сообщила пресс-служба Первого канала, премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни.
Евровидение пройдет 12-16 мая. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Ранее СМИ распространили информацию, что на "Евровидении" выступит Панайотов. Однако это была ложная информация.
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