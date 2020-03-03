Преступлением против мусульманского мира назвал Кадыров план Трампа

Глава Чечни отметил, что они президентом Палестины едины во мнении, что конфликты в мусульманских странах подогреваются и разрастаются при непосредственном участии западных стран.

План по урегулированию палестино-израильского конфликта, так называемую "Сделку века", предложенную президентом США Дональдом Трампом, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал преступлением против мусульманского мира. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте", сообщает zakon.kz.

Глава Чечни сообщил, что в понедельник встретился с советником президента Палестины, Верховным судьей страны Махмудом Аль-Хабашем, который прибыл в Чеченскую Республику во главе официальной делегации.

По словам Рамзана Кадырова, у них состоялся содержательный и продуктивный разговор. Стороны выразили заинтересованность в развитии экономических, культурных и духовных связей между Палестиной и субъектом РФ - Чеченской Республикой. В частности, планируется подписание соглашения о налаживании религиозного туризма, в рамках которого паломники из Чечни будут регулярно посещать святыни на территории Палестины.

Также в ходе встречи я осудил так называемую "Сделку века", которая грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира. Мы с Махмудом Аль-Хабашем были едины во мнении, что конфликты в мусульманских странах подогреваются и разрастаются при непосредственном участии западных стран. При этом отсутствие единства народов и лидеров отдельных мусульманских государств является благоприятной почвой для эскалации кризисной ситуации на Ближнем Востоке, – написал Рамзан Кадыров.

Он дополнил, что Махмуд Аль-Хабаш в ходе встречи сообщил о намерении построить в Падестине мечеть под названием "Чечня", над которой будут развеваться два флага - палестинский и чеченский.

Она будет символизировать единство и братство между нашими народами. Я попросил передать главе Палестины Махмуду Аббасу приглашение посетить Чеченскую Республику в ходе очередного визита в Россию, а также передать благодарность за награждение дорогой мамы Аймани Несиевны орденом "Звезда Иерусалима", – подытожил Рамзан Кадыров.

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