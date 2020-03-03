Названы главные везунчики марта

Это Овны, Тельцы, Стрельцы, Девы, Водолеи и Рыбы.

Ряд иноСМИ опубликовали прогноз астролога Павла Глобы на март, передает zakon.kz.

Как пишет sterlegrad.ru, он назвал знаки зодиака, которых в марте будет ждать большая удача.

Первыми в списке значатся Овны. В марте 2020 года они станут теми, кто сможет показать, что невозможное возможно. А дело в том, что представители этого знака отличаются организованностью и продуктивностью. Все цели, которые Овны поставят в марте перед собой, легко исполнятся. Это будет рекордный месяц по достижениям.

Следующие Тельцы. Им лучше посвятить время себе, побаловать себя тем, что давно было только в мечтах. Побыть эгоистом иногда не плохо. И март станет месяцем внимания к себе для Тельцов.

Девы в марте могут смело загадывать много желаний. Глоба уверяет, что все они реализуются. Девы будут полны вдохновения, сил и энергии.

В списке везунчиков марта есть и Стрельцы. Им нужно подготовиться к резким изменениям - к взлету. Правда для изменений и чего-то нового надо избавиться от того, что засоряет жизнь.

И для Водолеев март станет месяцем настоящих сюрпризов, особенного роста в финансовой сфере. Они не будут трястись над каждой копейкой, и можно будет спокойно жить и даже откладывать деньги.

По словам Павла Глобы, март станет месяцем разнообразия для Рыб - к ним в руки придет благополучие, наладится и принесет истинное счастье личная жизнь. Есть большой шанс выиграть в лотерею или получить существенный подарок от богатого родственника.

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