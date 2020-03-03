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Отходы ТЭЦ-2 хотят использовать при строительстве дорог в Алматы

Экологи и дорожники Алматы рассмотрели возможности использования золошлаковых отходов, необходимость лабораторных испытаний и подбора соответствующих составов для строительства.

Фото : vsp.ru3 марта 2020, 10:33

Возможность применения золошлаковых смесей, образуемых в результате деятельности ТЭЦ, обсудили представители департамента экологии города Алматы и Казахстанского дорожного научно-исследовательского института, передает zakon.kz.

Отходы топливно-энергетического комплекса - универсальный материал для использования в различных отраслях промышленности, в том числе и дорожном строительстве. Зола, применяемая в качестве вяжущего компонента при укреплении грунтов, помогает снизить расход цемента на 20%. Такая практика распространена во многих странах. В Казахстане, к примеру, при строительстве дорог за 5 лет использовали около 8 млн тонн промышленных отходов, - сообщается на сайте МИИР РК.

В Западной Европе наиболее прогрессивной в решении проблемы применения отходов ТЭЦ для дорожного строительства считается Франция, где используется "сухое" удаление отходов. В США применяют для строительства золу-уноса и золу гидроудаления. В Южной Африке золу-уноса усиливают различными видами цементов и утилизируют в качестве стабилизатора грунта для дорожного строительства.

Экологи и дорожники Алматы рассмотрели возможности использования золошлаковых отходов, необходимость лабораторных испытаний и подбора соответствующих составов для строительства. Проект поможет улучшить экологическую обстановку в регионе, уменьшив количество отходов на золоотвалах.

В течение 5 лет для строительства и реконструкции автодорог республиканского значения планируется использовать 5,3 млн тонн производственных отходов.


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