Глава МОК прокомментировал возможность проведения Олимпиады-2020 в срок

Мы были свидетелями того, как японские власти принимали очень важные меры.

Международный Олимпийский комитет (МОК) и Оргкомитет Олимпийских игр в Токио продолжает подготовку к Олимпиаде с целью проведения успешных Игр этим летом, а также для того, чтобы заверить спортсменов и продолжить их полномасштабную подготовку к главному старту четырехлетия, который по ожиданиям станет одним из самых успешных Олимпиад в истории. В интервью, опубликованном на olympic.kz, президент МОК рассказал о подготовке к Играм и о том, стоит ли опасаться отмены Олимпиады в Токио, передает zakon.kz.

- В последнее время в японских средствах массовой информации, особенно в Интернете, появилось множество сообщений со ссылкой на интервью г-на Дика Паунда. Само по себе интервью было интересным, но больше всего внимания привлек факт о том, что он установил временные рамки для принятия решения об отмене Игр. Слово "отмена" появилось везде, и даже в парламенте. Кроме того, г-н Паунд приравнял возможную отмену игр к военному положению. Что Вы можете сказать по этому вопросу?

- Я думаю, что факты говорят сами за себя, и мы также не должны забывать, что Дик Паунд заявил, что МОК готовится к проведению церемонии открытия 24 июля в Токио. И это на самом деле то, ради чего мы работаем, и мы видим большое единство и солидарность Олимпийского движения в этом отношении, а именно в подготовке к Играм и, в частности, в квалификационных соревнованиях. Это то, чем я очень горжусь: видеть, как много Национальных Олимпийских Комитетов, стран, Федераций совместно работают над решением проблемы этого вируса. Что касается сравнения этой ситуации с войной, то я думаю, что это сравнение этой ситуации с войной вне всяких пропорций.

- Итак, в теории, до каких пор вы можете ждать окончательного решения о проведении Игр, есть какой-нибудь вариант отмены или, может быть, переноса Игр на следующий год?

- Вы сами дали ответ: вы сказали "теоретически", и поймете, что я никак не собираюсь добавлять масла в огонь в этом вопросе. Речь идет о том, что происходит сейчас. Сейчас наши задачи заключаются в том, чтобы обеспечить процедуру квалификации и одновременно безопасность спортсменов.

Это то, что мы делаем в сотрудничестве с японскими властями, в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения, а также с Олимпийским комитетом Китая и властями и со многими НОК.

Позвольте мне привести несколько примеров. Сейчас сборная Китая по борьбе тренируется в Сербии и оттуда ездит на различные квалификационные турниры. Сборная Китая по настольному теннису находится в Катаре. Женская сборная Китая по баскетболу находится в Хорватии. За несколько недель нам удалось перенести квалификационные соревнования и турниры из Китая в другие страны, где мы можем обеспечить безопасность спортсменов. Поэтому, основываясь на этом, можно действительно сказать, что мы с нетерпением ждем успешных Олимпийских игр в Токио.

- Я просто хочу подтвердить позицию МОК на данном этапе, есть ли сейчас вариант с альтернативным планом или с несколькими местами проведения соревнований, а также реалистична ли задержка Игр на один год?

- Вы можете спрашивать меня об этом многими другими способами; но я не буду давать лишнего повода для очередных слухов. МОК в сотрудничестве со всеми властями и НОКами всех стран полностью привержен успешному проведению Олимпийских игр в Токио,которые начнутся 24 июля.

- Весь мир столкнулся с ситуацией, когда они не знают, где такой вирус может всплыть в следующий раз. Так что в каком-то смысле это действительно должно быть не 100-процентное решение, а больше то, как вы оцениваете риски. Какие важные меры необходимо принять Японии, чтобы игры стали удовлетворяющими требования МОК в проведении Игр?

- Мы были свидетелями того, как японские власти принимали очень важные меры. Мы высоко ценим тесное сотрудничество с Оргкомитетом, который делает все возможное для обеспечения безопасности спортсменов и всех посетителей Игр в Японии. Мы также видим в этом еще раз огромную солидарность мира, который вносит свой вклад в обеспечение безопасности Игр и способствует их успешному проведению. Я уже привел несколько примеров ранее. на самом деле их гораздо больше.

Мы видим, например, что Китайский олимпийский комитет уже планирует как можно скорее вывезти из страны едва ли не всю олимпийскую сборную, а затем как можно скорее доставить в Японию окончательно квалифицированных спортсменов, с тем чтобы они могли выполнить все медицинские предписания, которые там могут существовать. Эта решимость Японии и эта огромная солидарность спортивного движения и не только спортивного движения дает нам возможность еще раз сказать, что мы продолжаем подготовку к этим успешным Играм, как и планировалось.

- Множество спекуляций создало большую путаницу в Японии. Так каковы Ваши послания японскому народу и людям во всем мире, которые с нетерпением ждут этих Олимпийских игр?

- МОК полностью привержен успеху Олимпийских игр.

- Г-н Джон Коутс является руководителем по координации деятельности Токио-2020, и он ответил местной австралийской газете, что, как сказал г-н Дик Паунд, мы должны принять решение через три месяца. Но, похоже, что это не является официальной позицией МОК на данный момент, я просто хочу это подтвердить?

- Официальная позиция МОК заключается в том, что мы полностью привержены успеху Олимпийских игр Токио-2020, и уже сейчас делаем все, чтобы обеспечить не только успех Игр, но и квалификацию и подготовку спортсменов всего мира, потому что безопасность каждого участника Олимпийских игр, будь то спортсмен, чиновник, зритель, является высшим приоритетом для МОК, а также для Оргкомитета Токио-2020.

- Как Вы считаете, каковы окончательные критерии для того, чтобы Олимпиада прошла в срок?

- Подготовка идет по графику. Подготовительные и квалификационные процедуры проходят с приложением больших усилий, опять-таки всех сторон - оргкомитета, Японии, Китая, МОК, большим количеством НОКов. Все эти усилия предпринимаются чтобы после сложного, но, тем не менее, успешного квалификационного периода отпраздновать вместе с японским народом успешную Олимпиаду Токио-2020.





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