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Глава ЕБРР оценил год работы Токаева

Сума Чакрабарти поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной вступления на пост Президента Казахстана.

Фото : Акорда3 марта 2020, 13:12

Глава государства принял президента Европейского банка реконструкции и развития Суму Чакрабарти, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев и Сума Чакрабарти обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР, в том числе ход реализации ряда совместных инвестиционных проектов.

Собеседники также обменялись мнениями о развитии мировой экономики в контексте негативного влияния эпидемии коронавирусной инфекции.

Сума Чакрабарти, поздравив Касым-Жомарта Токаева с годовщиной вступления на пост Президента Казахстана, высоко оценил проделанную за этот период работу по осуществлению политических и экономических реформ в стране, особо выделив реализацию концепции "Слышащего государства".

По мнению нашей команды из головного офиса в Лондоне и представительства в Казахстане, ваш огромный международный опыт и знания вносят значительный вклад в развитие страны. За этим очень приятно наблюдать. Мы поддерживаем ваши усилия и благодарим за то, что вы проделали в течение первого года на посту Президента, – цитирует Акорда руководителя ЕБРР.


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