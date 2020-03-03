В составе Нацсовета общественного доверия произошли изменения

​Третье заседание Национального совета общественного доверия состоится в апреле.

Произведена ротация состава Национального совета общественного доверия, передает zakon.kz.

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​В состав Национального совета общественного доверия (НСОД) включены новые представители общественности и экспертного сообщества, - сообщили в Акорде.

В состав НСОД вошли:

известный общественный деятель, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казахстана" Бакытбек Смагул,

известный юрист, директор Института Европейского права и прав человека Марат Башимов,

общественный деятель, председатель ОО "Мазмұндама" Шынгыс Мукан,

генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман Кашкинбеков,

руководитель движения многодетных матерей "Талбесік" по Карагандинской области, журналист Лаззат Кожахметова,

юрист, координатор республиканского волонтерского движения "Акселератор добра" Айнур Сабитова.

​В рамках ротации из состава Национального совета выведены Эльвира Азимова, Аружан Саин, Болат Палымбетов, Арман Шураев, Бахытжан Бухарбай, Азаматхан Амиртаев.

Национальный совет общественного доверия создан 12 июня 2019 года. Первое заседание НСОД состоялось 6 сентября 2019 года. В состав Национального совета входят представители различных политических партий и общественных объединений, неправительственных организаций, СМИ, известные общественные деятели, правозащитники, ведущие казахстанские эксперты.

​Третье заседание Национального совета общественного доверия состоится в апреле.

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