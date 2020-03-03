Гульнара Каримова подарила кутюрье украденную картину за миллион долларов

Каримову повторно допросят.

Управление музеев Министерства культуры Узбекистана начало проверку по факту похищения из Ферганского областного краеведческого музея картины "Кукуруза шумит", написанной в 1932 году народным художником Узбекистана Александром Волковым. По словам искусствоведов, стоимость выставленного на лондонский аукцион полотна оценивается в миллион долларов. , передает zakon.kz со ссылкой на Озодлик.

В середине февраля ряд узбекистанских искусствоведов обратились к новому министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову и выразили беспокойство по поводу выставления на торги лондонским аукционным домом MacDougall's картины "Кукуруза шумит", принадлежащей кисти народного художника Узбекистана Александра Волкова. Они утверждали, что эта картина была похищена из Ферганского областного краеведческого музея, а на ее месте в настоящее время висит подделка.

По словам одного из сотрудников правоохранительных органов, попросившего не разглашать его имени, оригинал картины "Кукуруза шумит" в 2009 году был подарен старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана Гульнаре Каримовой тогдашним директором Ферганского нефтеперерабатывающего завода Журатом Меликуловым, который в настоящее время отбывает тюремное наказание.

Каримова, в свою очередь, подарила эту картину известному на весь мир российскому кутюрье (его личность официально не раскрывается), который в августе 2009 года гостил в Узбекистане.

Сотрудник правоохранительных органов говорит, что картина "Кукуруза шумит" была преподнесена российскому кутюрье публично на одном из официальных мероприятий.

Отмечается, что при рассмотрении уголовного дела, возбужденного в отношении экс-главы Ферганского нефтеперерабатывающего завода Журата Меликулова, суд оставил без внимания то, что похищенные из музеев Узбекистана картины, в основном, проходили через руки Меликулова.

Сотрудник правоохранительных органов говорит, что и Журат Меликулов и Гульнара Каримова, которые в настоящее время отбывают сроки тюремного заключения, должны быть повторно допрошены соответствующими органами.

Представитель Министерства культуры Узбекистана сказал, что "в настоящее время новый министр Озодбек Назарбеков лично занимается решением вопроса о возвращении похищенной картины в Узбекистан".

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