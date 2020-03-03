"Казатомпром" снова привлечен к административной ответственности
Административное дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном административном суде Нур-Султана.
Фото : atomic-energy.ru3 марта 2020, 13:28
Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК в рамках контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, выданного по результат ранее проведенной проверки, в отношении АО "НАК "Казатомпром" была проведена внеплановая проверка, передает zakon.kz.
По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по факту неисполнения предписания, в частности, по факту нарушения требований правил государственного учета ядерных материалов, - сообщила пресс-служба министерства энергетики.
Как отмечается, административное дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном административном суде Нур-Султана с вынесением решения о привлечении АО "НАК "Казатомпром" к административной ответственности.
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