"Казатомпром" снова привлечен к административной ответственности

Административное дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном административном суде Нур-Султана.

Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК в рамках контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, выданного по результат ранее проведенной проверки, в отношении АО "НАК "Казатомпром" была проведена внеплановая проверка, передает zakon.kz.

По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по факту неисполнения предписания, в частности, по факту нарушения требований правил государственного учета ядерных материалов, - сообщила пресс-служба министерства энергетики.

Как отмечается, административное дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном административном суде Нур-Султана с вынесением решения о привлечении АО "НАК "Казатомпром" к административной ответственности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!