Что нужно знать о госзакупках

Ведущая вебинара – Наталья Худайбергенова, эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер.

Уважаемые дамы и господа!

Смотрите прямой эфир вебинара в режиме "Вопросы-ответы" по государственным закупкам.

Расскажем об изменениях в сфере ГЗ, которые введены с 1 февраля и с 1 марта 2020 года. А также ответим на ваши вопросы.

Ведущая вебинара – Наталья Худайбергенова, эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер.

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